Екс-форвард збірної Іраку Раді помер від коронавірусу – він забив єдиний м'яч команди на Мундіалі

Серце колишнього нападника національної команди Іраку Ахмеда Раді перестало битися на 57-му році життя.

Колишня зірка "Левів Месопотамії" помер від сумнозвісного COVID-19, повідомляє Sky News Arabia.

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Ще 13 червня Раді був госпіталізований. Пізніше стан його здоров'я покращився і медики навіть відпустили екс-форварда додому. Проте, 18 червня він знову потрапив до лікарні. Цього разу врятувати життя легенди не вдалося.

Ахмед Раді назавжди увійшов до історії збірної Іраку в 1986 році, коли забив перший (і наразі єдиний) м'яч національної команди на чемпіонатах світу. Знаменна подія трапилася у матчі проти збірної Бельгії (1:2). Усього в активі Раді 121 матч за збірну Іраку, в яких він забив 62 м'ячі. У 1988-му форварда назвали найкращим гравцем року в Азії.

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