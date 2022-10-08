Поєдинок на Стадіо Ренато Далл'Ара вийшла знаковою. Зустрічалися команди двох легенд Інтера, які разом під керівництвом Жозе Моурінью здобули требл у 2010 році. Деян Станковіч прийшов рятувати Сампдорію – наразі найгіршу команду Серії А. Протистояв сербу Тьягу Мотта, який працює в Болонью менше ніж місяць. Загалом для 40-річного алленаторе це вже третя спроба зарекомендувати себе в еліті італійського футболу.

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До сьогодні єдину перемогу Болонья здобула під керівництвом тимчасового тренера. Мотта розпочав з двох поразок (проти Емполі та Ювентуса). Ба більше, "россоблу" навіть перестали забивати, хоча до того не змогли відзначитися лише у воротах Мілана. Звітний матч був хорошим шансом виправити ситуацію. Господарі значно активніше провели перший тайм і закономірно пішли на перерву лідерами. Єдиний гол забив Ніко Домінгес. Його особиста "суха" серія в чемпіонаті тривала майже два роки.

Поки Станковічу не вдалося змінити тенденцію – після провального першого тайму Сампдорія звично покращила гру в другому. Вдалося навіть забити. Щоправда, радість Франческо Капуто перервали арбітри. У офсайді перебував досвідчений форвард. Для легітимного гола знадобилася присутність іще однієї команди. Фабіо Квальярелла, ледь з'явившись на полі, розігнав атаку, яка завершилася взяттям воріт. Дещо курйозний гол у свій актив записав Філіп Джурічіч. "Блучерк'ятті" намагалися вирвати перемогу, але чудового діяв голкіпер господарів, які після перерви навіть не думали про атаки.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував нічию, яка не влаштувала жодну з команд. Болонья продовжує балансувати над зоною вильоту, а Сампдорія не зуміла покинути останнє місце в турнірній таблиці Серії А. Станковіч у дебютному матчі перервав серію поразок генуезців, яка налічувала 4 матчі.

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