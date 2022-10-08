Поединок на Стадио Ренато Далл'Ара получилась знаковой. Встречались команды двух легенд Интера, которые вместе под руководством Жозе Моуринью завоевали требл в 2010 году. Деян Станкович пришел спасать Сампдорию – пока худшую команду Серии А. Противостоял сербу Тиаягу Мотта, который работает в Болонье меньше месяца. В целом для 40-летнего алленаторе это уже третья попытка зарекомендовать себя в элите итальянского футбола.

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До сих пор единственную победу Болонья одержала под руководством временного тренера. Мотта начал с двух поражений (против Эмполи и Ювентуса). Более того, "россоблу" даже перестали забивать, хотя до того не смогли отличиться лишь в воротах Милана. Отчетный матч был хорошим шансом исправить ситуацию. Хозяева значительно активнее провели первый тайм и закономерно ушли на перерыв лидерами. Единственный гол забил Нико Домингес. Его личная "сухая" серия в чемпионате длилась почти два года.

Пока Станковичу не удалось изменить тенденцию – после провального первого тайма Сампдория привычно улучшила игру во втором. Удалось даже забить. Правда, радость Франческо Капуто прервали арбитры. В офсайде находился опытный форвард. Для легитимного гола понадобилось появление еще одной команды. Фабио Квальярелла, едва появившись на поле, разогнал атаку, которая завершилась взятием ворот. Несколько курьезный гол в свой актив записал Филип Джуричич. "Блучеркьятти" пытались вырвать победу, но великолепного действовал голкипер хозяев, которые после перерыва даже не думали об атаках.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал ничью, которая не устроила ни одну из команд. Болонья продолжает балансировать над зоной вылета, а Сампдория не сумела покинуть последнее место в турнирной таблице Серии А. Станкович в дебютном матче прервал серию поражений генуэзцев, которая насчитывала 4 матча.

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