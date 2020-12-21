Близнюки Ларс та Свен Бендери вирішили не продовжувати контракт з клубом та завершити виступи на професіональному рівні, повідомляє прес-служба "фармацевтів".

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"Зрештою, це рішення було ухвалене не проти клубу, а заради здоров'я і сім'ї. Ми зрозуміли, що буде складно грати в футбол на такому високому рівні. На жаль, нам стає все важче віддаватися на 100% через фізичні проблеми, від яких ми все більше і більше страждаємо.

Звичайно, ми зробимо все можливе, щоб написати успішну завершальну главу тут, у Леверкузені. Сезон досі був успішним. Байєр спробує досягти своїх амбітних цілей", – йдеться у спільній заяві братів Бендерів.

Додамо, що Ларс виступає за Байєр з 2009 року і відтоді зіграв за команду понад три сотні матчів (зокрема, 15 у нинішньому сезоні). Свен опинився у Леверкузені лише у 2017-му і вже провів за "фармацевтів" 123 поєдинки (10 у цьому сезоні).

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