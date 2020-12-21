Близнецы Ларс и Свен Бендеры решили не продлевать контракт с клубом и завершить выступления на профессиональном уровне, сообщает пресс-служба "фармацевтов".

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"В конце концов, это решение было принято не против клуба, а ради здоровья и семьи. Мы поняли, что будет сложно играть в футбол на таком высоком уровне. К сожалению, нам становится все труднее отдаваться на 100% из-за физических проблем, от которых мы все больше и больше страдаем.

Конечно, мы сделаем все возможное, чтобы написать успешную завершающую главу здесь, в Леверкузене. Сезон до сих пор был успешным. Байер попытается достичь своих амбициозных целей", – говорится в совместном заявлении братьев Бендеров.

Добавим, что Ларс выступает за Байер с 2009 года и с тех пор сыграл за команду более трехсот матчей (в частности, 15 в нынешнем сезоне). Свен оказался в Леверкузене только в 2017-м и уже провел за "фармацевтов" 123 поединка (10 в этом сезоне).

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