"Якщо відверто, то раніше я дещо недооцінював Довбика. Так, відчувалося, що в нього неабиякий потенціал, але, складалося враження, що йому не цікаво в УПЛ, рівень якої він переріс. Мабуть, Артем пересидів у СК Дніпро-1, проте слід визнати, що з переходом у Жирону було влучання в "яблучко".

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Що маю на увазі? Довбик потрапив у вмілі тренерські руки. Керманич Жирони з тих, хто експериментує, й не побоявся довірити місце в стартовому складі маловідомому в Іспанії нападнику. А українець віддячив забитими голами. Пощастило Артему й в тому, що за Жирону вже грав його співвітчизник Віктор Циганков, який був одним з лідерів команди, тож, у випадку потреби, було кому підставити плече.

Важливо, що в Жироні партнери швидко повірили в можливості Артема, звісно, й він спонукав їх результативністю. З'явилася впевненість, розкутість, відчувалося, що Довбик грає у своє задоволення, що було на користь Жироні. Артем став більш різнобічним, тепер може ефективно атакувати з глибини поля й підігрувати одноклубникам на лінії штрафного майданчика. Та головне, все ж, його заточеність на взяття воріт.

За манерою гри Довбик нагадує Ерлінга Холанда з Mанчестер Сіті, який також дуже стрімко увірвався до бомбардирської когорти. В українця таке ж бажання діяти на високих швидкостях, грати на випередження біля воріт візаві.

Якщо брати до уваги антропометрію Артема, то він повинен краще грати на "другому поверсі". По-друге, більш вправно вибирати позицію, бути хитрішим, але все це приходить з досвідом. Зізнаюся, що мені дуже цікаво, як складатиметься подальша кар'єра Довбика в Іспанії. Його результативність неабияк впливає на покращення іміджу українського футболу. Як на мене, після Андрія Шевченка в нас вже давно не було такого грізного нападника. Залишається сподіватися, що голи Артема допоможуть йому бути на видноті не тільки в Жироні, а й в національній збірній, в якої попереду стикові матчі за потрапляння до фінальної частини чемпіонату Європи.

Чи надовго Довбик затримається в Жироні? Складно дати точну відповідь. З одного боку, Артем знайшов свою команду, саме його голи допомагають команді реально претендувати на місце в єврокубках. З іншого, переконаний, що в Жироні також вміють рахувати гроші і якщо по Довбику з'явиться спокуслива пропозиція від заможнішого клубу, то, думаю, що каталонці відразу ж скористаються нагодою добре заробити", – сказав Гецко у коментарі Sport.ua.

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