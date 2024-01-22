"Если откровенно, то раньше я несколько недооценивал Довбика. Да, чувствовалось, что у него большой потенциал, но, создавалось впечатление, что ему не интересно в УПЛ, уровень которой он перерос. Видимо, Артем пересидел в СК Днепр-1, однако следует признать, что с переходом в Жирону было попадание в "яблочко".

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Что имею в виду? Довбик попал в умелые тренерские руки. Наставник Жироны из тех, кто экспериментирует, и не побоялся доверить место в стартовом составе малоизвестному в Испании нападающему. А украинец отблагодарил забитыми голами. Повезло Артему и в том, что за Жирону уже играл его соотечественник Виктор Цыганков, который был одним из лидеров команды, поэтому, в случае необходимости, было кому подставить плечо.

Важно, что в Жироне партнеры быстро поверили в возможности Артема, конечно, и он побуждал их результативностью. Появилась уверенность, раскованность, чувствовалось, что Довбик играет в свое удовольствие, что было на пользу Жироне. Артем стал более разносторонним, теперь может эффективно атаковать из глубины поля и подыгрывать одноклубникам на линии штрафной площадки. Но главное, все же, его заточенность на взятие ворот.

По манере игры Довбик напоминает Эрлинга Холанда из Манчестер Сити, который также очень стремительно ворвался в бомбардирскую когорту. У украинца такое же желание действовать на высоких скоростях, играть на опережение у ворот визави.

Если принимать во внимание антропометрию Артема, то он должен лучше играть на "втором этаже". Во-вторых, более ловко выбирать позицию, быть хитрее, но все это приходит с опытом. Признаюсь, что мне очень интересно, как будет складываться дальнейшая карьера Довбика в Испании. Его результативность изрядно влияет на улучшение имиджа украинского футбола. Как по мне, после Андрея Шевченко у нас уже давно не было такого грозного нападающего. Остается надеяться, что голы Артема помогут ему быть на виду не только в Жироне, но и в национальной сборной, у которой впереди стыковые матчи за попадание в финальную часть чемпионата Европы.

Надолго ли Довбик задержится в Жироне? Сложно дать точный ответ. С одной стороны, Артем нашел свою команду, именно его голы помогают команде реально претендовать на место в еврокубках. С другой, убежден, что в Жироне также умеют считать деньги и если по Довбику появится соблазнительное предложение от богатого клуба, то, думаю, что каталонцы сразу же воспользуются возможностью хорошо заработать", – сказал Гецко в комментарии Sport.ua.

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