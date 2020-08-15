Легенда збірної Туреччини Белозоглу завершив кар'єру гравця

Фенербахче на своєму офіційному сайті повідомив про завершення кар'єри 39-річного ветерана.

Ліхтштайнер завершив кар'єру футболіста

Белозоглу дебютував на професіональному рівні у 1996-му за Галатасарай. Емре провів у складі "левів" п'ять сезонів, чотири рази ставав чемпіоном Туреччини, тричі вигравав Кубок країни, а головне – переміг у Кубку УЄФА 1999/2000. Потім були Інтер (2001-2005) і Ньюкасл (2005-2008), з якого півзахисник повертається на батьківщину. Щоправда, його запросив не Галатасарай, а Фенербахче. Белозоглу встиг стати чемпіоном Туреччини і з "канарками", також мав провальний сезон 2012/13 за Атлетіко. Останні роки кар'єри ветерана минули у Істанбулі (2015-2019), а прощальний сезон відіграв у тому-таки Фенербахче.

Додамо, що Емре також є одним з найдосвідченіших гравців у історії збірної Туреччини – 101 поєдинок, 9 голів. Разом з національною командою він брав бронзові медалі чемпіонату світу 2002 року та доходив до півфіналу Євро-2008.

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