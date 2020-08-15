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Легенда сборной Турции Белозоглу завершил карьеру игрока

17:51 - Читати українською
Легенда сборной Турции Белозоглу завершил карьеру игрока
Эмре Белозоглу / Сайт Фенербахче

Полузащитник Эмре Белозоглу решил повесить бутсы на гвоздь после 24 лет выступлений на высшем уровне.

Фенербахче на своем официальном сайте объявил о завершении карьеры 39-летнего ветерана.

Лихтштайнер завершил карьеру футболиста

Белозоглу дебютировал на профессиональном уровне в 1996-м за Галатасарай. Эмре провел в составе "львов" пять сезонов, четыре раза становился чемпионом Турции, трижды выигрывал Кубок страны, а главное – победил в Кубке УЕФА 1999/2000. Затем были Интер (2001-2005) и Ньюкасл (2005-2008), из которого полузащитник возвращается на родину. Правда, его пригласил не Галатасарай, а Фенербахче. Белозоглу успел стать чемпионом Турции и с "канарейками", также имел провальный сезон 2012/13 за Атлетико. Последние годы карьеры ветерана прошли в Истанбуле (2015-2019), а прощальный сезон отыграл в том же Фенербахче.

Добавим, что Эмре также является одним из самых опытных игроков в истории сборной Турции – 101 поединок, 9 голов. Вместе с национальной командой он брал бронзовые медали чемпионата мира 2002 года и доходил до полуфинала Евро-2008.

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Эмре Эмре Белозоглу Фенербахче Фенербахче Турция Турция Турция
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