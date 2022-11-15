36-річний хорват з українським серцем став виконувачем обов'язків головного тренера петровців, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Бартуловіч вже провів перше тренування на чолі команди. На посаді він замінив Сергія Лавриненка, якого звільнили зовсім нещодавно. Раніше Младен входив у його тренерський штаб.

Останні два роки легіонер провів також в Інгульці – у статусі футболіста. Попереду у петровців непростий екзамен – зустріч із Динамо 17-го листопада, на яку Бартуловіч налаштовує підопічних серйозно.

"Треба підіймати голову. Розберемо попередню гру, забудемо її та готуватимемося до матчу з Динамо. Є час відновитись, є час підготуватися, є час зализати рани. Дамо бій Динамо! Нема чого боятися! Виходитимемо і гратимемо", – заявив новоспечений тренер у розмові з гравцями.

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