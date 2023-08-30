Екс-півзахисник Шахтаря Алан Патрік разом з Інтернасьйоналом здобув перемогу над Боліваром у чвертьфіналі Копа Лібертадорес.

Копа Лібертадорес, чвертьфінал

Інтернасьйонал (Бразилія) – Болівар (Болівія) – 2:0 (за сумою двох матчів – 3:0)

Голи: Валенсія, 11, 60

Перша зустріч між командами закінчилася мінімальною перемогою бразильців. У матчі-відповіді Болівар сподівався відігратися, втім, все пішло не за планом. Інтернасьйонал відкрив рахунок вже на 11 хвилині. Автором голу став екс-бомбардир Вест Хема і Фенербахче – Еннер Валенсія. Зрештою, він оформив дубль, а допоміг йому це зробити екс-півзахисник Шахтаря Алан Патрік, який записав у свій актив черговий асист.

Слід зазначити, що у колишнього гравця української команди в дев'яти матчах на Копа Лібертадорес 4 голи та 3 результативні передачі. Гарну гру Алана Патріка відзначив Інтернасьйонал у своїх соцмережах, зобразивши свою десятку в ролі чаклуна.

Завдяки перемозі бразильський клуб вийшов у півфінал турніру, де зіграє з переможцем пари Олімпія – Флуміненсе.