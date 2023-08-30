Экс-полузащитник Шахтера Алан Патрик вместе с Интернасьоналом одержал победу над Боливаром в четвертьфинале Копа Либертадорес.

Копа Либертадорес, четвертьфинал

Интернасьонал (Бразилия) – Боливар (Боливия) – 2:0 (по сумме двух матчей – 3:0)

Голы: Валенсия, 11, 60

Первая встреча между командами закончилась минимальной победой бразильцев. В ответном матче Боливар надеялся отыграться, впрочем, все пошло не по плану. Интернасьонал открыл счет уже на 11 минуте. Автором гола стал экс-нападающий Вест Хэма Валенсия. В итоге он оформил дубль, а помог ему это сделать экс-полузащитник Шахтера Алан Патрик, который записал в свой актив очередной ассист.

Следует отметить, что у бывшего игрока украинской команды в девяти матчах на Копа Либертадорес четыре гола и три результативные передачи. Хорошую игру Алана Патрика отметил Интернасьонал в своих соцсетях, изобразив полузащитник в виде колдуна.

Благодаря победе бразильский клуб вышел в полуфинал турнира, где сыграет с победителем пары Олимпия – Флуминенсе.