Влітку 40-річний аргентинець покинув Брешію і відтоді залишається вільним агентом. Паласіо не оголошував про завершення футбольної кар'єри, але зараз явно більше зосереджений на баскетболі.

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"Косичка" приєднався до аматорської команди Гарньяно, яка виступає в італійській Серії D. Зріст Паласіо складає скромні для баскетболу 176 сантиметрів, але в мережі вже є відео вдалих дій футболіста на майданчику. Нещодавно він набрав 4 очки у товариському матчі проти Трезани, хоча зрештою Гарньяно і поступився (65:73).

Este señor que ven jugando es Rodrigo Palacio. Si! El ex futbolista del Inter y la Selección, entre otros.

Luego de su retiro se calzó la musculosa en un equipo del ascenso italiano.

Como buen bahiense le corre el basquet por las venas. pic.twitter.com/lfxL5gsPj5 — CLUTCH TIME (@ClutchTimeArg) September 26, 2022

Нагадаємо, Паласіо став зіркою у Бока Хуніорс, а потім яскраво виступав за Дженоа, Інтер та Болонью. Загалом оформив 93+67 в 357 матчах Серії А. У складі збірної Аргентини відіграв 27 матчів, забив 13 м'ячів. Зокрема, їздив на ЧС-2014, де "альбіселесте" посіли друге місце.

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