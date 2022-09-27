Летом 40-летний аргентинец покинул Брешию и остается свободным агентом. Паласио не объявлял о завершении футбольной карьеры, но сейчас больше сосредоточен на баскетболе.

Леброн Джеймс инвестирует в Милан – у известного баскетболиста уже есть опыт в футболе

"Косичка" присоединился к любительской команде Гарньяно, выступающей в итальянской Серии D. Рост Паласио составляет скромные для баскетбола 176 сантиметров, но в сети уже есть видео удачных действий футболиста на площадке. Недавно он набрал 4 очка в товарищеском матче против Трезаны, хотя в итоге Гарньяно и уступил (65:73).

Este señor que ven jugando es Rodrigo Palacio. Si! El ex futbolista del Inter y la Selección, entre otros.

Luego de su retiro se calzó la musculosa en un equipo del ascenso italiano.

Como buen bahiense le corre el basquet por las venas. pic.twitter.com/lfxL5gsPj5 — CLUTCH TIME (@ClutchTimeArg) September 26, 2022

Напомним, Паласио стал звездой у Бока Хуниорс, а затем ярко выступал за Дженоа, Интер и Болонью. В общей сложности оформил 93+67 в 357 матчах Серии А. В составе сборной Аргентины отыграл 27 матчей, забил 13 мячей. В частности, ездил на ЧМ-2014, где "альбиселесте" заняли второе место.

"Футбол – єдиний вид спорту, який терпіти не можу": українська зірка НБА про спуск у шахту, великі гроші та тиск на ЗСУ