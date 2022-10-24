Відомий ексгравець Манчестер Юнайтед Майкл Каррік розпочав самостійну тренерську кар'єру у другому за силою дивізіоні Англії.

41-річний англієць очолив Мідлсбро, повідомляє офіційний сайт клубу. Деталі контракту не розголошуються. Каррік замінив на посаді наставника Кріса Вайлдера.

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Для легенди Ман Юнайтед (понад 460 матчів у статусі гравця) це перший самостійний тренерський досвід. Раніше Майкл був асистентом Уле Гуннара Сульшера, а після його відставки тимчасово виконував обов'язки головного тренера.

Перед Карріком стоїть серйозне завдання – витягнути Мідлсбро з дна турнірної таблиці Чемпіоншипу. Команда йде 21-ю після 16 зіграних турів.

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