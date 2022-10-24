Легенда МЮ возглавил аутсайдера Чемпионшипа
Известный экс-игрок Манчестер Юнайтед Майкл Каррик начал самостоятельную тренерскую карьеру во втором по силе дивизионе Англии.
41-летний англичанин возглавил Миддлсбро, сообщает официальный сайт клуба. Детали контракта не разглашаются. Каррик заменил на должности наставника Криса Уайлдера.
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Для легенды Ман Юнайтед (более 460 матчей в статусе игрока) это первый самостоятельный тренерский опыт. Ранее Майкл был ассистентом Уле Гуннара Сульшера, а после его отставки временно исполнял обязанности главного тренера.
Перед Карриком стоит серьезная задача – вытащить Миддлсбро из дна турнирной таблицы Чемпионшипа. Команда идет 21-й после 16 сыгранных туров.
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