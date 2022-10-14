Тухель має намір очолити збірну Англії після чемпіонату світу-2022, повідомляє Daily Mail.

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Зазначається, що "три леви" можуть залишитись без тренера, оскільки Гарет Саутгейт має намір покинути національну збірну. Футбольна асоціація Англії має намір зберегти фахівця на посаді незважаючи на результат на Мундіалі.

Якщо ж ФА спробує запросити Тухеля, то доведеться виплатити чималу суму – німець хоче зберегти свою зарплату, яку отримував в Челсі (13 млн фунтів стерлінгів на рік).

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