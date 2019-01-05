Легенда Ліверпуля Ріісе став спортивним директором мальтійського клубу

Колишній гравець Ліверпуля Йон Арне Ріісе спробує свої сили у ролі одного з керівників футбольного клубу.

Ріісе став спортивним директором одного з найвідоміших мальтійських клубів – Біркіркари, повідомляє офіційний сайт клубу.

Марадона був виписаний з лікарні після кровотечі у шлунку

Впродовж кількох днів буде опублікований план, за яким команда буде підніматись на верхівку турнірної таблиці чемпіонату Мальти, адже зараз Біркіркара посідає лише 6 місце.

Сульшер повторив досягнення легендарного Метта Басбі і прагне залишитись у Юнайтед після кінця сезону 2018/19

Нагадаємо, Ріісе більшу частину своєїх кар'єри провів у Ліверпулі, де грав з 2001 по 2008 рік. З англійським клубом норвежець перемагав у Лізі чемпіонів.