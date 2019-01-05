Легенда Ліверпуля Ріісе став спортивним директором мальтійського клубу

Іспанія — 10:40 1758
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Перес розкритикував Реал після невдачі з Вільяреалом – бос мадридців назвав винних та побоюється втрати шансів на титул
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Зінченко чекає шансу від Гвардіоли в Кубку Англії, супердуель переслідувачів Барселони: топ-5 матчів євровікендуСвіт — 08:00 1583
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Альбасете із Зозулею не втримав перемогу над лідером СегундиІспанія — 4 січ 1067
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Конкурент Луніна Куельяр пропустив курйозний гол після удару з центра поля – фейл дняІспанія — 4 січ 3282
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Від Буффона до Роббена – символічна збірна гравців, які влітку 2019 року можуть стати вільними агентамиСвіт — 4 січ 1357
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