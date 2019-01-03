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Сульшер повторив досягнення легендарного Метта Басбі і прагне залишитись у Юнайтед після кінця сезону 2018/19

14:29 0 Читать на русском
Сульшер повторив досягнення легендарного Метта Басбі і прагне залишитись у Юнайтед після кінця сезону 2018/19
Уле Гуннар Сульшер / соцмережі

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер дебютував з 4 перемог, повторивши досягнення Метта Басбі в 1946 році. Також норвежець хоче очолювати "червоних дияволів" і після завершення сезону 2018/19.

Уле Гуннар Сульшер видав фантастичний дебют на посаді головного тренера Манчестер Юнайтед.

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Під його керівництвом "червоні" дияволи здобули 4 перемоги поспіль, що вдавалось лише легендарному наставнику Юнайтед Метту Басбі в 1946 році.

Також Sky Sports повідомляє, що норвежець планує продовжувати очолювати манкуніанців після завершення сезону 2018/19, а його контракт діє саме до кінця цього сезону.

"Тут фантастичний підбір гравців, прекрасна атмосфера, але гра йде за грою, і я хочу працювати так довго, як зможу", – сказав Сульшер.

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Теги
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер Метт Басбі
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