Легенда Ліверпуля не вважає ідеальним варіантом запрошення Хабі Алонсо і "відправляє" його до конкурентів
Колишній захисник Ліверпуля Джеймі Каррагер висловився про можливе запрошення Хабі Алонсо на посаду головного тренера.
Юрген Клопп вирішив піти з команди по завершення сезону. Серед низки кандидатів на заміну у пресі найбільше обговорюють Хабі Алонсо. Однак Каррагер вважає, що з таким фахівцем команді доведеться змінюватися.
Ліверпуль обрав ідеального наступника Клоппа – перемовини стартували
"Ліверпуль – це команда, що діє прямолінійно, її гравці працюють на швидкості і часто використовують контратаки. Байєр – це більше про стиль Манчестер Сіті і Пепа Гвардіоли. І тут дивуватися нема чому, адже Хабі працював під керівництвом Пепа. Але якщо Алонсо стане наставником Ліверпуля, так і буде", – сказав Каррагер в ефірі Sky Sports.
Нагадаємо, зараз Хабі Алонсо успішно працює з Байєром. Наразі леверкузенці впевнено лідирують у Бундеслізі, не програвши жодного матчу цього сезону. Також "фармацевти" продовжують боротьбу в Кубку Німеччини, де дійшли до півфіналу.