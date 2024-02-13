Юрген Клопп вирішив піти з команди по завершення сезону. Серед низки кандидатів на заміну у пресі найбільше обговорюють Хабі Алонсо. Однак Каррагер вважає, що з таким фахівцем команді доведеться змінюватися.

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"Ліверпуль – це команда, що діє прямолінійно, її гравці працюють на швидкості і часто використовують контратаки. Байєр – це більше про стиль Манчестер Сіті і Пепа Гвардіоли. І тут дивуватися нема чому, адже Хабі працював під керівництвом Пепа. Але якщо Алонсо стане наставником Ліверпуля, так і буде", – сказав Каррагер в ефірі Sky Sports.

Нагадаємо, зараз Хабі Алонсо успішно працює з Байєром. Наразі леверкузенці впевнено лідирують у Бундеслізі, не програвши жодного матчу цього сезону. Також "фармацевти" продовжують боротьбу в Кубку Німеччини, де дійшли до півфіналу.