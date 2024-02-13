Юрген Клопп решил уйти из команды по завершении сезона. Среди ряда кандидатов на замену в прессе больше всего обсуждают Хаби Алонсо. Однако Каррагер считает, что с таким специалистом команде придется меняться.

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"Ливерпуль – это команда, действующая прямолинейно, ее игроки работают на скорости и часто используют контратаки. Байер – это больше про стиль Манчестер Сити и Пепа Гвардиолы. И тут удивляться нечему, ведь Хаби работал под руководством Пепа. Но если Алонсо станет наставником Ливерпуля, то так и будет", – сказал Каррагер в эфире Sky Sports.

Напомним, сейчас Хаби Алонсо успешно работает с Байером. Сейчас леверкузенцы уверенно лидируют в Бундеслиге, не проиграв ни одного матча в этом сезоне. Также "фармацевты" продолжают борьбу в Кубке Германии, где дошли до полуфинала.