Культова постать в історії англійських Ньюкасла і Ліверпуля Террі Макдермотт зізнався, що страждає від деменції. У грудні йому виповниться 70.

"Я повинен з цим впоратися, і я зроблю це. Так мене виховали. Мені ніщо не дається легко. Я не маю страху, і до того ж, ми бачили, що чимало колишніх гравців перебувають у гіршому стані.

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Боротися – моє друге "я". Найгірше те, що поки лікарі не з'ясували твій діагноз, то не знаєш, що відбувається. Лякає велика кількість колишніх гравців, у яких діагностували слабоумство чи хворобу Альцгеймера", – наводить слова легенди офіційний сайт "червоних".

Відзначимо, що найкращі роки ігрової кар'єри Террі Макдермотт провів у складі "сорок" і мерсисайдців. Зокрема, з Ліверпулем він здобув 5 чемпіонських титулів, 3 Кубка європейських чемпіонів, Кубок УЄФА і Суперкубок Європи.

Тренерська кар'єра Макдермотта пов'язана з іншими зірками Ліверпуля. Він допомагав Кевіну Кігану, Кенні Далглішу та Грему Суннесу в Ньюкаслі, а також асистував Джону Барнсу в Селтіку.

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