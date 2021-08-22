Культовая фигура в истории английских Ньюкасла и Ливерпуля Терри Макдермотт признался, что страдает от деменции. В декабре ему исполнится 70.

"Я должен с этим справиться, и я сделаю это. Так меня воспитали. Мне ничто не дается легко. Я не боюсь, и к тому же, мы видели, что многие бывшие игроки находятся в худшем состоянии.

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Бороться – мое второе "я". Хуже всего то, что пока врачи не выяснили твой диагноз, то не знаешь, что происходит. Пугает большое количество бывших игроков, у которых диагностировали слабоумие или болезнь Альцгеймера", – приводит слова легенды официальный сайт "красных".

Отметим, что лучшие годы игровой карьеры Терри Макдермотт провел в составе "сорок" и мерсисайдцев. В частности, с Ливерпулем он завоевал 5 чемпионских титулов, 3 Кубка европейских чемпионов, Кубок УЕФА и Суперкубок Европы.

Тренерская карьера Макдермотта связана с другими звездами Ливерпуля. Он помогал Кевину Кигану, Кенни Далглишу и Грэму Суннесу в Ньюкасле, а также ассистировал Джону Барнсу в Селтике.

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