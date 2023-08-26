Головним тренером другої команди Карпат став Роман Гнатів, повідомляє офіційний сайт "левів".

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До тренерського штабу 49-річного фахівця увійшли Ігор Ощипко, Денис Кожанов та Олег Стронцицький (син тренера воротарів Карпат Богдана Стронцицького). До слова, Кожанов суміщатиме тренерську роботу з діяльністю футболіста. Володимир Вільчинський, який раніше очолював Карпати-2, залишається у структурі клубу.

Нагадаємо, Гнатів – вихованець Карпат, за які свого часу виступав тричі і став бронзовим призером чемпіонату України. Також встиг пограти за стрийську Скалу, жовківський Гарай, запорізьке Торпедо, львівське Динамо, Металіст, Минай та молдовську Ністру.

Тренерську кар'єру розпочав у 2006 році в СДЮШОР Карпат. Працював з молодіжною та головною командою Скали (2016-2018), очолював Карпати U-19 (2018-2020) та Карпати Галич (2020-2021). Останнім місцем роботи Гнатіва була Академія Карпат.

Після 2-х турів Карпати-2 у турнірній таблиці Другої ліги йдуть дев'ятими, набравши 3 очки (у першому матчі вони розгромили другу команду Руха 5:0, а згодом програли 0:4 Чайці). Свій наступний поєдинок "зелено-білі" проведуть у неділю, 27 серпня – суперником стане ЮКСА.

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