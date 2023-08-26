Карпаты-2 объявили о назначении нового наставника. Им стал Роман Гнатив.

Главным тренером второй команды Карпат стал Роман Гнатив, сообщает официальный сайт "львов".

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В тренерский штаб 49-летнего специалиста вошли Игорь Ощипко, Денис Кожанов и Олег Стронцицкий (сын тренера вратарей Карпат Богдана Стронцицкого). К слову, Кожанов будет совмещать тренерскую работу с деятельностью футболиста. Владимир Вильчинский, который ранее возглавлял Карпаты-2, остается в структуре клуба.

Напомним, Гнатив – воспитанник Карпат, за которые в свое время выступал трижды и стал бронзовым призером чемпионата Украины. Также успел поиграть за стрыйскую Скалу, жолковский Гарай, запорожское Торпедо, львовское Динамо, Металлист, Минай и молдавскую Нистру.

Тренерскую карьеру начал в 2006 году в СДЮШОР Карпат. Работал с молодежной и главной командой Скалы (2016-2018), возглавлял Карпаты U-19 (2018-2020) и Карпаты Галич (2020-2021). Последним местом работы Гнатива была Академия Карпат.

После 2-х туров Карпаты-2 в турнирной таблице Второй лиги идут девятыми, набрав 3 очка (в первом матче они разгромили вторую команду Руха 5:0, а затем проиграли 0:4 Чайке). Свой следующий поединок "зелено-белые" проведут в воскресенье, 27 августа – соперником станет ЮКСА.

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