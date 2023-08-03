У віці 38 років Сольдадо вирішив завершити ігрову кар'єру. Він був професійним футболістом 21 рік.

Буффон офіційно завершив кар'єру – легенда тепло попрощався з уболівальниками

"Сьогодні я поклав край своїй 21-річній кар'єрі та втіленій мрії. Не думав, що вона збудеться і тим більше, що триватиме так довго. Хочу подякувати своїм партнерам по команді, друзям, родині, тренерам, уболівальникам. Ще побачимося", – сказав Сольдадо в прощальному відео, яке опублікував у своєму Instagram.

В Іспанії Роберто встиг пограти за 7 різних команд: Реал, Осасуну, Хетафе, Валенсію, Вільяреал, Гранаду і Леванте. Крім цього він пограв за кордоном – у складі Тоттенхема і Фенербахче. Загалом у своїй кар'єрі Сольдадо зіграв 610 матчів і забив 224 м'ячі. На його рахунку 12 матчів за збірну Іспанії, в яких він відзначився 7 разів.