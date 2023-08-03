В возрасте 38 лет Сольдадо решил завершить игровую карьеру. Он был профессиональным футболистом 21 год.

Буффон официально завершил карьеру – легенда тепло попрощался с болельщиками

"Сегодня я положил конец своей 21-летней карьере и воплощённой мечте. Не думал, что она сбудется и тем более, что продлится так долго. Хочу поблагодарить своих партнёров по команде, друзей, семью, тренеров, болельщиков. Ещё увидимся", – сказал Сольдадо в прощальном видео, которое опубликовал в своём Instagram.

В Испании Роберто успел поиграть за 7 разных команд: Реал, Осасуну, Хетафе, Валенсию, Вильярреал, Гранаду и Леванте. Помимо этого он поиграл за границей – в составе Тоттенхэма и Фенербахче. Всего в своей карьере Сольдадо сыграл 610 матчей и забил 224 мяча. На его счету 12 матчей за сборную Испании, в которых он отличился 7 раз.