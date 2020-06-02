Легенда Дніпра похизувався патріотичною футболкою у чемпіонаті Китаю

Екс-форвард Дніпра Лейті Насіменту Матеус не забуває, де провів найважливішу частину своєї кар'єри.

Бразильський форвард Лейті Насіменту Матеус, який зараз захищає кольори Шицзячжуан Юнчан, опублікував в Instagram своє фото у футболці з українською символікою.

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Нагадаємо, 37-річний гравець з 2016-го року виступає у чемпіонаті Китаю. За підсумками минулого сезону другого за силою дивізіону Піднебесної команда бразильця підвищилась у класі.

В Україні Матеус відомий своїми виступами за Дніпро у 2011-2016 роках.

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