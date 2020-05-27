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Динамо може залишити Супрягу та Булецу в СК Дніпро-1 ще на один сезон

22:33 333 Читать на русском
Динамо може залишити Супрягу та Булецу в СК Дніпро-1 ще на один сезон
Владислав Супряга (посередині) / Getty images

СК Дніпро-1 може продовжити оренду футболістів Динамо Владислава Супряги та Сергія Булеци на сезон-2020/21.

Обидва гравці готові залишитися в дніпровському клубі ще на один рік. Сторони ведуть переговори про продовження орендної угоди, повідомив головний редактор сайту FCDNIPRO.com Олександр Скляр.

Динамо зробило офіційну заяву щодо подальшої долі орендованих гравців

Окрім того, за інформацією журналіста, дніпровський клуб працює над орендою ще одного гравця киян, ім'я якого наразі не розголошується.

Нагадаємо, обидва чемпіони світу у складі збірної України U-20 виступають за дніпровський клуб на правах оренди. Контракти футболістів належать київському Динамо. Булеца в нинішньому сезоні 10 разів виходив на поле в матчах УПЛ, забив 2 голи і віддав 2 асисти. В активі Супряги 18 поєдинків, в яких він забив 9 голів та зробив 1 асист.

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Теги
Динамо Динамо Сергій Булеца Сергій Булеца Владислав Супряга Владислав Супряга СК Дніпро-1 СК Дніпро-1
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