Динамо може залишити Супрягу та Булецу в СК Дніпро-1 ще на один сезон

СК Дніпро-1 може продовжити оренду футболістів Динамо Владислава Супряги та Сергія Булеци на сезон-2020/21.

Обидва гравці готові залишитися в дніпровському клубі ще на один рік. Сторони ведуть переговори про продовження орендної угоди, повідомив головний редактор сайту FCDNIPRO.com Олександр Скляр.

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Окрім того, за інформацією журналіста, дніпровський клуб працює над орендою ще одного гравця киян, ім'я якого наразі не розголошується.

Нагадаємо, обидва чемпіони світу у складі збірної України U-20 виступають за дніпровський клуб на правах оренди. Контракти футболістів належать київському Динамо. Булеца в нинішньому сезоні 10 разів виходив на поле в матчах УПЛ, забив 2 голи і віддав 2 асисти. В активі Супряги 18 поєдинків, в яких він забив 9 голів та зробив 1 асист.

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