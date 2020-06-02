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Легенда Днепра похвастался патриотической футболкой в чемпионате Китая

08:00 56 Читати українською
Легенда Днепра похвастался патриотической футболкой в чемпионате Китая
Матеус и Руслан Ротань / Фото ФК Днепр

Экс-форвард Днепра Лейте Насименту Матеус не забывает, где провел самую важную часть своей карьеры.

Бразильский форвард Лейте Насименту Матеус, который сейчас защищает цвета Шицзячжуан Юнчан, опубликовал в Instagram свое фото в футболке с украинской символикой.

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Напомним, 37-летний игрок с 2016-го года выступает в чемпионате Китая. По итогам прошлого сезона второго по силе дивизиона Поднебесной команда бразильца повысилась в классе.

В Украине Матеус известный своими выступлениями за Днепр в 2011-2016 годах.

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Mas um dia concluído Deus e fiel.

Допис, поширений Matheus Leite Nascimento (@matheus_10_99)

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Мир Лейте Насименто Матеус Лейте Насименто Матеус Днепр Днепр Китай
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