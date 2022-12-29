Подружжя Балтач, ймовірно, завітало на церемонію одруження. Сергій був одягнутий по-особливому – у кілті, як і більшість чоловіків. Відповідні кадри з'явились у соцмережах.

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Кілт – елемент національного шотландського чоловічого одягу, який схожий на спідницю. Зазвичай це шматок зібраної тканини, який кріпиться навколо талії за допомогою ремінців. Традиційно кілт носять разом зі спеціальною сумочкою для грошей та дрібних речей.

Нагадаємо, Сергій Балтача понад 10 років був зіркою основного складу Динамо: 4-разовий чемпіон СРСР, володар Кубка володарів кубків-1986, срібний призер Євро-1988, після чого освоївся на Туманному Альбіоні, де вже майже два десятки років працює у лондонському Чарльтоні.