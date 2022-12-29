Супруги Балтач, вероятно, пришли на церемонию бракосочетания. Сергей был одет по-особому – в килте, как и большинство мужчин. Соответствующие кадры появились в соцсетях.

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Килт – элемент национальной шотландской мужской одежды, который похож на юбку. Обычно это кусок собранной ткани, который крепится вокруг талии с помощью ремешков. Традиционно килт носят вместе со специальной сумочкой для денег и мелких вещей.