Легенда Динамо примерил национальную шотландскую одежду: фото дня
Экс-игрок Динамо, а ныне тренер молодежной команды Чарльтона Сергей Балтача позировал в нарядном образе.
Супруги Балтач, вероятно, пришли на церемонию бракосочетания. Сергей был одет по-особому – в килте, как и большинство мужчин. Соответствующие кадры появились в соцсетях.
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Килт – элемент национальной шотландской мужской одежды, который похож на юбку. Обычно это кусок собранной ткани, который крепится вокруг талии с помощью ремешков. Традиционно килт носят вместе со специальной сумочкой для денег и мелких вещей.
Напомним, Сергей Балтача более 10 лет был звездой основного состава Динамо: 4-х разовый чемпион СССР, обладатель Кубка обладателей кубков-1986, серебряный призер Евро-1988, после чего освоился на Туманном Альбионе, где уже почти два десятка лет работает в лондонском Чарльтоне.