Черкаський ЛНЗ оголосив про зміни у клубному керівництві.

Президент ЛНЗ Андрій Полтавець залишив свою посаду, повідомляє прес-служба черкаської команди.

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З нового сезону функціонер сконцентрується на роботі в УАФ (обраний членом Виконкому у січні 2024-го) та ЧОАФ (керує з грудня 2021-го).

Нагадаємо, Полтавець очолив ЛНЗ у 2006 році. За його керівництва черкасці 4 рази ставали чемпіонами Черкаської області, вигравали Кубок області, ставали чемпіоном України серед аматорських команд та двічі вигравали Кубок серед аматорських команд.

У 2021 році ЛНЗ отримав статус професіонального клубу та за 2 роки піднявся в УПЛ. Сезон-2023/24 команда під керівництвом Олега Дулуба завершила на сьомій сходинці турнірної таблиці.

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