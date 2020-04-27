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Легенда Динамо хотів викинутися з вікна після розносу Лобановського

27 квітня 17:09 1875 Читать на русском
Легенда Динамо хотів викинутися з вікна після розносу Лобановського
Володимир Безсонов / Фото з відкритих джерел

Юрій Давидов, музикант і засновник футбольної команди зірок російського шоу-бізнесу "Старко", пригадав залаштунки чемпіонату світу 1986 року.

"У 1986-му на чемпіонаті світу в Мексиці наші (збірна СРСР – прим.) в 1/8 фіналу несподівано програли бельгійцям. Лобановський в роздягальні влаштував рознос.

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Найбільше дісталося святій трійці – Дем'яненку, Безсонову і Балю. Як наслідок, Безсонов, за словами Баля, в готелі був близький до того, щоб викинутися з вікна. Весь день хлопці не відходили від нього ні на крок, боялися, що зробить непоправне. А ввечері до Безсонова зайшов Лобановський і вибачився", – розповів Юрій Давидов в інтерв'ю виданню Спорт-Экспресс.

Нагадаємо, Безсонов розпочав професіональну кар'єру у Металісті, звідки перейшов у Динамо, за яке виступав з 1976 по 1990 роки. Повісив бутси на цвях в Маккабі з Хайфи у 1991 році. Зіграв на трьох чемпіонатах світу – 1982, 1986 та 1990 рр. У 1988 році став срібним призером чемпіонату Європи.

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Володимир Безсонов Анатолій Дем'яненко Анатолій Дем'яненко Валерій Лобановський Андрій Баль
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