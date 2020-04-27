Легенда Динамо хотел выброситься из окна после разноса Лобановского

Юрий Давыдов, музыкант и основатель футбольной команды звезд российского шоу-бизнеса "Старко", вспомнил закулисье чемпионата мира 1986 года.

"В 1986 году на чемпионате мира в Мексике наши (сборная СССР – прим.) в 1/8 финала неожиданно проиграли бельгийцам. Лобановский в раздевалке устроил разнос.

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Больше всего досталось святой троице – Демьяненко, Бессонову и Балю. Как следствие, Бессонов, по словам Баля, в отеле был близок к тому, чтобы выброситься из окна. Весь день ребята не отходили от него ни на шаг, боялись, что сделает непоправимое. А вечером к Бессонову зашел Лобановский и извинился", – рассказал Юрий Давыдов в интервью изданию Спорт-Экспресс.

Напомним, Бессонов начал профессиональную карьеру в Металлисте, откуда перешел в Динамо, за которое выступал с 1976 по 1990 годы. Повесил бутсы на гвоздь в Маккаби из Хайфы в 1991 году. Сыграл на трех чемпионатах мира – 1982, 1986 и 1990 гг. В 1988 году стал серебряным призером чемпионата Европы.

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