"Виклик Андре Онани до національної збірної залежить від президента Федерації. Я запитав Ето'О офіційно про майбутнє нашого воротаря в команді, і він відповів, що кар'єра хлопця завершена. Він надіслав лист Інтеру, щоб клуб позбувся його. Тож як хтось може бути таким злим?

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Ето'О душить зірок національної команди Камеруну. Він був присутній на всіх зустрічах, на всіх тренуваннях. Навіть тренер відчуває себе завжди під пильним оком президента.

Жоден член генеральної асамблеї Федерації футболу Камеруну ніколи не пропонував продовжити термін повноважень президента з 4 до 7 років. Єдине, що обговорювалося, це збільшення кількості термінів президента з двох до трьох термінів по 4 роки, як це відбувається в CAF і ФІФА. Ето'О маніпулює цілою країною!



Я був президентом маркетингового комітету FECAFOOT, але я не мав доступу до жодного документа, пов'язаного з різними спонсорами. Я не знаю, скільки коштують контракти з One All Sports, Orange і MTN. Я кілька разів вимагав ці документи, останній раз допитуючи президента, але співробітники Федерації сказали мені, що вони мені їх не дадуть.

Ето'О дав 1 мільйон франків футбольному чиновнику, щоб той стежив за мною, і цей чоловік почав погрожувати моїй сім'ї. Я зв'язався з прокурором, який вжив заходів, щоб гарантувати мою безпеку", – розповів в інтерв'ю Marca колишній функціонер.

Нагадаємо, що під час чемпіонату світу в Катарі між головним тренером Камеруну Рігобером Сонгом та Андре Онана стався конфлікт, який намагався загасити Ето'О. У підсумку голкіпер Інтера покинув розташування збірної.

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