Амстердамський клуб оголосив, що цей сезон стане останнім для їхнього голкіпера. Маартен Стекеленбург вирішив завершити кар'єру, яка розпочалася у 2002 році. Воротар зможе попрощатися з фанатами 21 травня, коли Аякс буде приймати Утрехт на своєму полі.

Бомбардир Динамо був на радарах Аякса: "Зараз забиває майже всім"

Стекеленбург – вихованець Аякса і виступав за нього з 2002 до 2011 року. 2020-го він повернувся до команди. Між цими етапами воротар пограв за Рому, Фулхем, Монако, Саутгемптон та Евертон. Також в активі голкіпера 63 зустрічі за збірну Нідерландів з 2004 до 2021 року. Стекеленбург провів 451 матч за більш ніж 20-річну професійну кар'єру.

У складі Аякса воротар здобув 4 титули чемпіона Ередивізі, вигравав 4 Кубки Нідерландів, а також три Суперкубки.

Thanks for everything, Maarten! ?️? — AFC Ajax (@AFCAjax) May 18, 2023

Шахтар вилетів із єврокубків, пропустивши від Фейєнорда 7 голів – Келсі підсолодив приниження донеччан