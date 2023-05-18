Легенда Аякса та збірної Нідерландів оголосив про завершення кар'єри в 40 років
Голкіпер Аякса Маартен Стекеленбург вирішив повісити свої рукавички на цвях.
Амстердамський клуб оголосив, що цей сезон стане останнім для їхнього голкіпера. Маартен Стекеленбург вирішив завершити кар'єру, яка розпочалася у 2002 році. Воротар зможе попрощатися з фанатами 21 травня, коли Аякс буде приймати Утрехт на своєму полі.
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Стекеленбург – вихованець Аякса і виступав за нього з 2002 до 2011 року. 2020-го він повернувся до команди. Між цими етапами воротар пограв за Рому, Фулхем, Монако, Саутгемптон та Евертон. Також в активі голкіпера 63 зустрічі за збірну Нідерландів з 2004 до 2021 року. Стекеленбург провів 451 матч за більш ніж 20-річну професійну кар'єру.
У складі Аякса воротар здобув 4 титули чемпіона Ередивізі, вигравав 4 Кубки Нідерландів, а також три Суперкубки.
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