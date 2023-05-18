Амстердамский клуб объявил, что этот сезон станет последним для их голкипера. Маартен Стекеленбург решил завершить карьеру, начавшуюся в 2002 году. Вратарь сможет попрощаться с фанатами 21 мая, когда Аякс будет принимать Утрехт на своем поле.

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Стекеленбург – воспитанник Аякса и выступал за него с 2002 до 2011 года. В 2020 году он вернулся в команду. Между этими этапами вратарь поиграл за Рому, Фулхэм, Монако, Саутгемптон и Эвертон. Также в активе голкипера 63 матча за сборную Нидерландов с 2004 по 2021 год. Стекеленбург провел 451 поединок за более чем 20-летнюю профессиональную карьеру.

В составе Аякса вратарь выиграл 4 титула чемпиона Эредивизи, 4 Кубка Нидерландов, а также три Суперкубка.

Thanks for everything, Maarten! ?️? — AFC Ajax (@AFCAjax) May 18, 2023

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