"Я побачив щось дуже позитивне в Катарі, розділивши роздягальню з гравцем і тренером Хаві. В Атлетіко я звик до стилю Сімеоне, а Хаві – його протилежність. Це змусило мене відкрити очі.

Габі оголосив про завершення кар'єри

Я віддаю перевагу чомусь посередині. Очевидно, що в мені більше від Дієго. Усе найкраще я отримав від нього, багато вигравав і був частиною амбітної команди. Ми не були найкращими технічно, але вірили в команду. Хаві неможливо прищепити ідеї Атлетіко.

Можливо, я зробив внесок в ідею, що з кожного футболіста необхідно витискати максимум. Мені може подобатися володіння м'ячем, але якщо це не приведе до перемоги, то таку ідею важко реалізувати. Справа в тому, що Хаві завжди перемагав зі своєю філософією. Через це він не сприймає футбол інакше", – зізнався екс-хавбек в інтерв'ю Marca.

Нагадаємо, що Габі Фернандес оголосив про завершення ігрової кар'єри 30 листопада. Він є вихованцем Атлетіко та провів у складі "матрацників" 11 сезонів.

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