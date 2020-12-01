"Коли я почав займатися футболом, то навіть уявити собі не міг, що мої мрії стануть реальністю. Сьогодні настав день, коли я завершую кар'єру футболіста.

Тевес має намір завершити кар'єру

Хочу подякувати всім людям, які були частиною цього шляху, всім моїм партнерам, тренерам, співробітникам всіх команд і, звичайно ж, мою сім'ю і друзів, за те, що вони ніколи не дозволяли мені падати духом у важкі моменти.

Я вдячний футболу за надану мені можливість залишитися в пам'яті багатьох людей", – цитує 37-річного Габі AS.

Нагадаємо, майже всю кар'єру Фернандес присвятив мадридському Атлетіко, останнім клубом Габі став катарський Аль-Садд.

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