"Я увидел что-то очень положительное в Катаре, разделив раздевалку с игроком и тренером Хави. В Атлетико я привык к стилю Симеоне, а Хави – его противоположность. Это заставило меня открыть глаза.

Габи объявил о завершении карьеры

Я предпочитаю что-то посередине. Очевидно, что во мне больше от Диего. Все лучшее я получил от него, много выигрывал и был частью амбициозной команды. Мы не были лучшими технически, но верили в команду. Хави невозможно привить идеи Атлетико.

Возможно, я сделал вклад в идею, что с каждого футболиста необходимо выжимать максимум. Мне может нравиться владение мячом, но если это не приведет к победе, то такую ​​идею сложно реализовать. Дело в том, что Хави всегда побеждал со своей философией. Из-за этого он не воспринимает футбол иначе", – признался экс-хавбек в интервью Marca.

Напомним, что Габи Фернандес объявил о завершении игровой карьеры 30 ноября. Он является воспитанником Атлетико и провел в составе "матрасников" 11 сезонов.

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