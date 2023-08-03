Про повернення Моури в Сан-Паулу поінформував офіційний сайт бразильського клубу. Лукас перейшов у нову команду на правах вільного агента, його контракт діє до кінця 2023 року.

Хамес офіційно знайшов новий клуб – він неохоче підписав із ним контракт

Згідно з UOL, після закінчення контракту з Тоттенхемом Лукас намагався знайти новий клуб у Європі, але так і не отримав хороших пропозицій. Керівництво Сан-Паулу не буде заперечувати, якщо Моура вже зараз почне обговорення свого потенційного зимового трансферу з майбутнім клубом. Повідомляється, що на Моурі позначився "фактор Хамеса". Гравець був натхнений тим, що клуб підписав зіркового колумбійця.

Моура вписав своє ім'я в історію Тоттенхема, оформивши хет-трик у матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів проти Аякса (2:3) у 2019 році. Лукасу вдалось за тайм забити три голи й дивом вивести лондонців у фінал турніру, де вони поступились Ліверпулю (0:2).

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