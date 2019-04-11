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Леганес подарує футболки вболівальникам у разі перемоги над Реалом

19:43 293 Читать на русском
Леганес подарує футболки вболівальникам у разі перемоги над Реалом
Андрій Лунін / соцмережі

Леганес пішов не незвичайний хід та пообіцяв відшкодувати вболівальникам гроші за придбані футболки в разі перемоги над Реалом.

 

Леганес, за який виступають українці Андрій Лунін та Василь Кравець, вирішив зробити приємний сюрприз для вболівальників.

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Клуб на своєму офіційному сайті повідомив, що відшкодує витрати на клубні футболки усім, хто їх придбає з 8 по 15 квітня, у разі своєї перемоги над мадридським Реалом у 32 турі Ла Ліги.

Матч відбудеться 15 квітня о 22:00 за київським часом. Нагадаємо, Лунін не зможе взяти участі в поєдинку через орендну угоду з "королівським клубом".

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Іспанія Українці за кордоном Леганес - Реал Мадрид Василь Кравець Василь Кравець Реал Мадрид Реал Мадрид Леганес Леганес Андрій Лунін Андрій Лунін
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