toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ТОТТЕНХЕМ - МАНЧЕСТЕР СІТІ ЛІВЕРПУЛЬ - ПОРТУ

Розкішний сейв Луніна визнали найкращим у чемпіонаті Іспанії за підсумками березня

15:11 1701 Читать на русском
Розкішний сейв Луніна визнали найкращим у чемпіонаті Іспанії за підсумками березня
Андрій Лунін / фото із соцмереж

Ефектний сейв голкіпера Леганеса Андрія Луніна в матчі з Атлетіко не залишився непоміченим.

Ла Ліга визначила п'ятірку найкращих сейвів голкіперів у еліті іспанського футболу за підсумками місяця. Сейв українського голкіпера Андрія Луніна став найкращим у Прімері в березні.

Зідан хоче, щоб Лунін став другим голкіпером Реала, – Marca

Другу сходинку посів Хаві Діас, який класно врятував Севілью від пропущеного гола в матчі з Валенсією. На третій позиції розташувався кіпер Реал Сосьєдада Херонімо Рулья та його самовіданна гра в поєдинку проти Атлетіко.

Зазначимо, що у тому матчы проти "матрацників" Луніну, окрім ефектного сейву після удару Лемара, вдалося парирувати пенальті від Сауля, однак іспанець встиг добити м'яч у сітку воріт, зігравши на добиванні.

Орендовані гравці Реала – що з ними буде: Лунін як головна дилема Зідана

Теги
Іспанія Андрій Лунін Андрій Лунін Українці за кордоном Атлетіко Атлетіко Реал Мадрид Реал Мадрид Леганес Леганес
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Аякс – Ювентус: анонс матчу Ліги чемпіонів
    Ліга чемпіонів — 08:30756 Аякс – Ювентус: анонс матчу Ліги чемпіонів
5
год
:
38
хв
Манчестер Юнайтед
22:00
Барселона
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук