Розкішний сейв Луніна визнали найкращим у чемпіонаті Іспанії за підсумками березня

Ефектний сейв голкіпера Леганеса Андрія Луніна в матчі з Атлетіко не залишився непоміченим.

Ла Ліга визначила п'ятірку найкращих сейвів голкіперів у еліті іспанського футболу за підсумками місяця. Сейв українського голкіпера Андрія Луніна став найкращим у Прімері в березні.

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Другу сходинку посів Хаві Діас, який класно врятував Севілью від пропущеного гола в матчі з Валенсією. На третій позиції розташувався кіпер Реал Сосьєдада Херонімо Рулья та його самовіданна гра в поєдинку проти Атлетіко.

Зазначимо, що у тому матчы проти "матрацників" Луніну, окрім ефектного сейву після удару Лемара, вдалося парирувати пенальті від Сауля, однак іспанець встиг добити м'яч у сітку воріт, зігравши на добиванні.

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