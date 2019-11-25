Лечче з Шаховим врятував нічию з Кальярі у матчі з трьома вилученнями за чотири хвилини – "салентіні" відігралися з 0:2

Перенесений матч 13-го туру чемпіонату Італії між Лечче та Кальярі завершився драматичною нічиєю.

Завершальний недільний матч 13-го туру Серії А між Лечче та Кальярі мав пройти вчора, однак через складні погодні умови його перенесли на сьогодні. Дощ продовжував заливати газон, але не дуже сильно – втім, кліматичні покращення на користь футболу в першому таймі не пішли. За 45 з гаком хвилин команди завдали 7 ударів по воротах (майже всі – з дистанції), жоден з яких не ніс небезпеки. Наш Андрій Шахов, граючи зі старту, залишався непомітним, хоча це можна було сказати і про інших футболістів на полі.

Сампдорія здолала Удінезе, Рома розгромила Брешію, Лаціо дотиснув Сассуоло: 13-й тур Серії А, неділя

Єдиний важливий епізод у першому таймі стався на 28-й хвилині, коли Ла Мантіа перервав подачу гостей з правого флангу. Арбітр сам пішов дивитися повтор, а після довгого перегляду призначив пенальті за гру рукою – і якщо до фолу питань не було, то щодо місця його виконання існують сумніви. В трансляції здавалося, що футболіст Лечче зупинив навіс до штрафного. Так чи інакше, Жоао Педро майстерно реалізував пенальті – 0:1.

На старті другого тайму Лечче серйозно додав у активності. Зокрема, на 49-й хвилині Лападула головою замкнув подачу по центру воріт, а на 52-й він же вирвався віч-на-віч з голкіпером Ольсеном – в обох випадках той відпрацював відмінно. Також Робін взяв непоганий постріл Тахцидіса з краю штрафного, а Табанеллі на 63-й пробив зі стандарту під ближню дев'ятку – поруч з каркасом. У Кальярі за цей період був лише удар Сімеоне з гострого кута в руки воротарю, а також вихід Нандеса на ворота з ударом повз ліву стійку.

Інтер розгромив Торіно, Мілан та Наполі розписали нічию: 13-й тур Серії А, матчі суботи

Кальярі виглядав менш агресивно, але за марнотратство покарав суперника доволі швидко. На 67-й хвилині атака острів'ян завершилась прострілом з лівого флангу, який захисники вибили на лінію штрафного – і саме звідти фатальний постріл завдав Наінгголан, влучивши у лівий кут воріт. Питання щодо переможця зустрічі, здавалося б, були зняті – разом з Євгеном Шаховим, який покинув поле на 69-й хвилин, маючи в активі один пас під заблокований удар, один обіграш на дриблінгу, два успішних відбирання та три фоли.

Втім, Лечче не здався, організувавши низку непоганих моментів. Один з них завершився низкою рикошетім та блокуванням у стилі Суареса рукою на лінії воріт – за це Каччаторе отримав вилучення, а рефері призначив пенальті. Лападула його впевнено реалізував, але при спробі швидко забрати м'яч він поштовхався з Ольсеном, а далі довго валявся на газоні. Арбітр вилучив обох, компенсувавши до основного часу аж сім хвилин – і вже на 90+1-й Калдероні отримав розрізний пас у штрафний та пробив у дальній нижній кут. 2:2!

Господарі цілком могли і перемогу вирвати у цій грі, але гості відбилися. Фінальний свисток зафіксував бойову нічию, завдяки якій Кальярі набрав 25 очок та піднявся на четверту сходинку в турнірній таблиці. Лечче, маючи 11 залікових балів у активі, залишився на сімнадцятій позиції.

Ярмоленко гостинно зустрів Моурінью, антирекорд Гвардіоли, різні Реал і Барса, божевілля в Бундеслізі – огляд вікенду