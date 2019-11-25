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Лечче з Шаховим врятував нічию з Кальярі у матчі з трьома вилученнями за чотири хвилини – "салентіні" відігралися з 0:2

18:06 189 Читать на русском
Лечче з Шаховим врятував нічию з Кальярі у матчі з трьома вилученнями за чотири хвилини – "салентіні" відігралися з 0:2
Лечче врятував нічию з Кальярі у матчі з трьома вилученнями – "джалороссі" відігралися з 0:2, Шахов зіграв 69 хвилин

Перенесений матч 13-го туру чемпіонату Італії між Лечче та Кальярі завершився драматичною нічиєю.

82’ Джанлука Лападула
85’ Джанлука Лападула
90+1’ Марко Кальдероні
 
Гальвао Жоао Педро 30’
Раджа Наінгголан 67’
Фабріціо Каччаторе 82’
Робін Ольсен 85’
30’ Гальвао Жоао Педро
67’ Раджа Наінгголан
82’ Джанлука Лападула
82’ Фабріціо Каччаторе
85’ Джанлука Лападула
85’ Робін Ольсен
90+1’ Марко Кальдероні

Завершальний недільний матч 13-го туру Серії А між Лечче та Кальярі мав пройти вчора, однак через складні погодні умови його перенесли на сьогодні. Дощ продовжував заливати газон, але не дуже сильно – втім, кліматичні покращення на користь футболу в першому таймі не пішли. За 45 з гаком хвилин команди завдали 7 ударів по воротах (майже всі – з дистанції), жоден з яких не ніс небезпеки. Наш Андрій Шахов, граючи зі старту, залишався непомітним, хоча це можна було сказати і про інших футболістів на полі.

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Єдиний важливий епізод у першому таймі стався на 28-й хвилині, коли Ла Мантіа перервав подачу гостей з правого флангу. Арбітр сам пішов дивитися повтор, а після довгого перегляду призначив пенальті за гру рукою – і якщо до фолу питань не було, то щодо місця його виконання існують сумніви. В трансляції здавалося, що футболіст Лечче зупинив навіс до штрафного. Так чи інакше, Жоао Педро майстерно реалізував пенальті – 0:1.

На старті другого тайму Лечче серйозно додав у активності. Зокрема, на 49-й хвилині Лападула головою замкнув подачу по центру воріт, а на 52-й він же вирвався віч-на-віч з голкіпером Ольсеном – в обох випадках той відпрацював відмінно. Також Робін взяв непоганий постріл Тахцидіса з краю штрафного, а Табанеллі на 63-й пробив зі стандарту під ближню дев'ятку – поруч з каркасом. У Кальярі за цей період був лише удар Сімеоне з гострого кута в руки воротарю, а також вихід Нандеса на ворота з ударом повз ліву стійку.

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Кальярі виглядав менш агресивно, але за марнотратство покарав суперника доволі швидко. На 67-й хвилині атака острів'ян завершилась прострілом з лівого флангу, який захисники вибили на лінію штрафного – і саме звідти фатальний постріл завдав Наінгголан, влучивши у лівий кут воріт. Питання щодо переможця зустрічі, здавалося б, були зняті – разом з Євгеном Шаховим, який покинув поле на 69-й хвилин, маючи в активі один пас під заблокований удар, один обіграш на дриблінгу, два успішних відбирання та три фоли.

Втім, Лечче не здався, організувавши низку непоганих моментів. Один з них завершився низкою рикошетім та блокуванням у стилі Суареса рукою на лінії воріт – за це Каччаторе отримав вилучення, а рефері призначив пенальті. Лападула його впевнено реалізував, але при спробі швидко забрати м'яч він поштовхався з Ольсеном, а далі довго валявся на газоні. Арбітр вилучив обох, компенсувавши до основного часу аж сім хвилин – і вже на 90+1-й Калдероні отримав розрізний пас у штрафний та пробив у дальній нижній кут. 2:2!

Господарі цілком могли і перемогу вирвати у цій грі, але гості відбилися. Фінальний свисток зафіксував бойову нічию, завдяки якій Кальярі набрав 25 очок та піднявся на четверту сходинку в турнірній таблиці. Лечче, маючи 11 залікових балів у активі, залишився на сімнадцятій позиції.

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