Ярмоленко гостинно зустрів Моурінью, антирекорд Гвардіоли, різні Реал і Барса, божевілля в Бундеслізі – огляд вікенду

"Футбол 24" виділяє все найцікавіше з європейських топ-ліг за останні дні. Дебют Моурінью, компліменти для Лемпарда, класичний успіх Ювентуса – в нашому матеріалі.

1. Ярмоленко не зіпсував Моурінью камбек – Тоттенхем струснуло. Португалець тріумфально повернувся в АПЛ, впевнено вигравши лондонське дербі проти Вест Хема. З приходом сеу Жозе "шпори" дещо змінили структуру атак. Сон відсвяткував ці метаморфози голом і асистом, а Аллі прекрасно проявив себе на позиції "десятки". У мережі вже розіграли красиву історію, що англієць так заграв після мотиваційного діалогу з Моуром: "Деле, це ти чи твій брат? Ти? Ну тоді грай, як Деле". Вест Хем спробував врятувати програний матч, але безуспішно. Мануель Пеллегріні продовжує тонути – 2 очки в останніх 7 турах. Андрій Ярмоленко зовсім не вразив: він був відрізаний від команди та сів у запас до того, як Тоттенхем віддав ініціативу.

Ярмоленко в матчі з Тоттенхемом: жахлива статистика, продовження невдалої серії, фанати знайшли винного і винесли вирок

2. Вальверде жахливий, не працюють навіть примітивні методи. Барселона перемогла на виїзді! Пишатися, насправді, нема чим – вистраждані три очки проти найгіршої команди Прімери. Не розуміючи, як поставити каталонцям нормальний футбол, Ернесто Вальверде вирішив просто навалити у склад зірок. Мессі, Суарес, Грізманн і Дембеле вийшли в старті на Леганес, але команда все одно виглядала жахливо через дисбаланс у півзахисті та помилки оборони. Після невиразного поєдинку головний тренер літав десь у хмарах, нарікаючи на вітер, який "заважав грати довгими передачами". Щастя Вальверде, що така вбогість не коштує йому втрати лідерства в Прімері.

Леганес – Барселона: Вальверде, теніс, кошмар – у такому порядку, або Каталонців рятує провал Грізманна

3. Модріч, Бензема – без різниці, в якому порядку. Мадрид і Сосьєдад провели чудовий королівський поєдинок. Обидві команди порадували якістю футболу та сповна виправдали статус центрального матчу іспанського вікенду. "Вершкові" перемогли завдяки звершенням Модріча та ефективності Бензема. Лука двома асистами та голом пригадав усім, за що отримав "Золотий м'яч", а Карім першим у сезоні Ла Ліги забив 10 м'ячів. Поки що Реал перебуває за спиною Барселони в таблиці, але останні тижні показують, що мадридці рухаються в правильному напрямку й незабаром скинуть конкурента з вершини. З'явився на полі й скандальний Бейл – трибуни Бернабеу його освистували, а потім відповіли тролінгом на тролінг, поставивши Гарета на місце: "Родріго, Вінісіус, Лукас, Бейл – у такому порядку".

Реал Мадрид – Реал Сосьєдад: "бланкос" на шляху до відродження, бенефіс Модріча з Бензема та нефарт фантастичного Азара

4. Третій невдалий іспит Лемпарда нічого не означає – Френк встановив антирекорд Гвардіоли. Челсі програв всі три топ-матчі сезону в АПЛ, але в кожному з них виглядав не гірше за опонента та показував змістовну гру. Виїзд в гості до Манчестер Сіті спричинив більше компліментів на адресу "пенсіонерів", ніж критики. Лемпард запропонував сміливий розіграш м'яча та відібрав його у Пепа. 46,74% володіння – найнижчий показник у кар'єрі Гвардіоли. "Містянам" пощастило забити Кепі двічі в першому таймі, який вони по змісту програли. А потім Челсі не був готовий до того, що Сіті перейде в обережний режим з двома опорниками та відмовою від боротьби за м'яч. Для позитивного результату Лемпарду знову забракло деталей (як і проти МЮ та Ліверпуля), які прийдуть з досвідом. Зараз важливо інше – Френкі позбавляє найкращого тренера світу його козирів. Ну і не зайвим буде нагадати, що проти середняків футбол Челсі працює.

Манчестер Сіті – Челсі: сміливий Лемпард зламав Гвардіолу, але Марез і де Брюйне зробили для Пепа результат

5. Не шукайте логіки в Бундеслізі – шок для Борусій і не тільки. Поточний сезон у Німеччині просто підриває голову. Хоффенхайм саме набрав хід (5-матчева переможна серія), як розгромно влетів вдома кризовому Майнцу (минулого тижня змінив тренера). Мало того, "карнавальники" в меншості відвантажили фавориту 4 голи! Гладбахська Борусія тільки-но закріпилася в лідерах і показувала найкращу якість гри в чемпіонаті, як заслужено поступилася примітивному Уніону. Байєр створює моментів на пів дюжини голів, але все марнує і пробачає Фрайбург. Дуже слабкий новачок Падерборн цілий тайм возить Борусію в Дортмунді, забиваючи 3 голи. Така кількість сенсацій на один вікенд виходить за рамки здорового глузду. У Бундеслізі реальний хаос. А у BVB – проблеми. Керівництво "джмелів" провело нараду, тренерський штаб мав довгу напружену розмову з командою. За чутками доля Люсьєна Фавра залежатиме від матчу проти Барселони. Джейдон Санчо, у свою чергу, серйозно задумався про втечу в топ-клуб.

6. Жахлива аномалія в Баварії, а "вовки" ожили перед Львовом. Тепер про "нормальні" матчі Бундесліги. Якщо таким можна вважати поєдинок, в якому Роберт Лєвандовскі вперше в чемпіонаті не забив за Баварію ("ротен" все одно легко розгромили Фортуну). Тімо Вернер скористався осічкою поляка та наблизився до нього в бомбардирських перегонах після побиття Кельна. 12 голів у 12 турах – розкішний доробок для молодого форварда, який провів 200-й матч у БЛ. Тривожні новини для Олександрії: після 6 тижнів без перемог прокинувся Вольфсбург. Перемога над нестабільним Айнтрахтом повернула "вовків" у тонус перед виїздом в Україну на Лігу Європи – знову забив Вут Вегхорст.

7. Класичний Ювентус на класі, або Маліновського на них не було. "Стара синьйора" звично для себе виграла матч, де суперник більше старався та рвав жили. Аталанта створила задосить моментів для розгрому Юве, але без Сапати, Ілічіча та Мурієля з реалізацією було зовсім сумно. Руслан Маліновський теж не допоміг бергамаскам, відбуваючи дискваліфікацію. Стандартну перемогу на класі Ювентусу принесли голи Ігуаїна та Дибали. За відсутності Роналду аргентинці сформували пару форвардів і забили 3 голи. Здається, такий розклад всіх влаштовує: Саррі будує гру без відволікання на особливі функції особливого футболіста, а Кріш може спокійно святкувати весілля в Марокко та берегти сили на Лігу чемпіонів. Ну а поки Юве йде на першому місці в Серії А, питань до сторін мінімум. Невже там дійсно серйозний конфлікт між Роналду та Саррі? Інтер намагається тримати темп опонента, зберігаючи одне очко відставання після 11 перемог у 13 турах.

Аталанта – Ювентус: нелогічний камбек чемпіонів, герой Ігуаїн та привід шкодувати про відсутність Маліновського

8. Безвиграшний місяць Анчелотті – про чемпіонські амбіції Наполі всі забули. "Партенопеї" випали навіть з єврокубкової зони, розписавши нічию з Міланом. Напруга в клубі зростає, президент хоче врізати футболістам зарплату за невиконання його наказів, а найкраще рішення для тренера стає очевидним – Карло Анчелотті потрібно прощатися з Неаполем. Римські клуби користуються цією ситуацією. За Лаціо у 8-му матчі поспіль забиває Чіро Іммобіле (перемога над Сассуоло), а в складі Роми пофеєрив Кріс Смоллінг (гол+асист у розгромі Брешії, яка вирішила приструнити Балотеллі).

9. Манчестер Юнайтед і Арсенал слабкі, але дехто має виправдання. Гранди провели вкрай невиразні матчі цього вікенду, врятувавши нічиї з середняками. В обох катастрофічні проблеми з позиційною атакою. І якщо Уле-Гуннара Сульшера можна якось виправдати: солідний Шеффілд у суперниках, багато травм, ставка на юних хлопців у старті, незвична схема та ефектний (нехай і фартовий) камбек з 3 голами за 8 хвилин. То команда Унаї Емері в агонії – настільки поганого Арсенала не було чверть століття. В складі Обамеянг, Ляказетт, Озіл і Пепе, а передостанній у таблиці Саутгемптон в очному матчі завдає вдвічі більше ударів по воротах. Жах.

10. Неймар повернувся та відзначився... трюком. Бразилець допоміг ПСЖ здолати Лілль, зігравши вперше після травми. Він не загострював ударами чи ключовими передачами, але традиційно був ефективним у дриблінгу. 5 обіграшів, 69% виграних єдиноборств і класний пас для окраси вікенду – зовсім не погані показники Неймара за 60 хвилин проти чинного віце-чемпіона Франції. Томас Тухель дав зірці відчути ігровий ритм перед виїздом у Мадрид і зберіг комфортний гандикап на чолі Ліги 1.

Гвардіола "згорів", Роналду психанув, Мессі забив близнюків, ніндзя скористався невдачею Маліновського – огляд вікенду