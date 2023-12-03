Півзахисник Емполі Віктор Коваленко поділився емоціями від дуелі з Дженоа (1:1) у черговому турі Серії А.

Напередодні у 14-му турі чемпіонату Італії відбулось українське дербі – Дженоа Маліновського приймала Емполі Коваленка. Руслан вийшов в основі, відіграв 73 хвилини і встиг відзначитись голом до перерви. Віктор натомість вийшов на другий тайм і допоміг своїй команді зрівняти рахунок, оформивши асист.

Маліновський наблизився до Мессі та Пірло, асист Коваленка у відеоогляді матчу Дженоа – Емполі – 1:1

Після гри Коваленко на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram лаконічно підбив підсумок протистояння, написавши: "Важка гра, йдемо далі". У коментарі прийшла дружина Маліновського Роксана і жартома пожурила хавбека за зіпсований перформанс її чоловіка: "Вітю, ти нам всю малину обламав. Браво".

Нагадаємо, Коваленко у поточному сезоні провів за Емполі 6 матчів, в яких забив 2 голи і віддав 1 результативну передачу. У доробку Маліновський така ж кількість корисних дій (2 м'ячі + асист), але у 13 поєдинках.

Маліновський забив і наблизився до Мессі, Коваленко асистом продовжив суперсерію – Дженоа з Емполі поділили очки