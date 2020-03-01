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Лечче – Аталанта: склади та онлайн-трансляція матчу – дербі гравців збірної України в Серії А

15:13 945 Читать на русском
Лечче – Аталанта: склади та онлайн-трансляція матчу – дербі гравців збірної України в Серії А
Лечче – Аталанта: онлайн-трансляція матчу 1 березня 2020 – Шахов vs Маліновський в Серії А 2019/20

Лечче приймає Аталанту в 26 турі чемпіонату Італії. Руслан Маліновський та Євген Шахов починають у запасі. Склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу Серії А 2019/20 дивіться на "Футбол 24".

29’ Ріккардо Сапонара
40’ Джуліо Донаті
 
Джуліо Донаті 17’
Дуван Сапата 22’
17’ Джуліо Донаті
22’ Дуван Сапата
29’ Ріккардо Сапонара
40’ Джуліо Донаті

Матч, як і онлайн-трансляція Лечче – Аталанта на "Футбол 24", стартує о 16:00. У нинішньому тисячолітті бергамаски лише раз зазнали фіаско від "салентіні". На Віа дель Маре програли 15 років тому (1:0). Тож для Аталанти Лечче більш ніж зручний суперник. Гра першого кола, в якій "Богиня" спокійно здолала "вовків" 3:1, прекрасно вписується в цю закономірність. Команда Шахова вдома виглядає дещо гірше, ніж на виїзді, однак саме тут здобула 2 найбільш визначні результати сезону.

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Лечче відібрав очки в Ювентуса та Інтера – двох лідерів Серії А. Крім того, за останні 3 домашні тури набрав 7 очок, а це майже вдвічі більше, ніж за попередні 9 ігор в рідних стінах. Аталанта ж на виїзді за весь сезон чемпіонату Італії програла лише Болоньї. Як не прикро, це був один з рідкісних матчів, коли Маліновський вийшов у стартовому складі. Нинішня дуель визначальна для обох суперників. Аталанті потрібно нарощувати відрив від Роми у боротьбі за місце в зоні Ліги чемпіонів. Лечче утримує приблизно ту ж 3-очкову відстань до зони вильоту.

Лечче: Габріель – Донаті, Лучіоні, Розеттіні, Кальдероні – Маєр, Дейола, Барак – Манкосу, Сапонара – Лападула

Аталанта: Голліні – Де Рон, Кальдара, Паломіно – Хатебур, Пашаліч, Фройлер, Госенс – Папу Гомес – Дуван Сапата, Ілічіч

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