Лечче – Аталанта: составы и онлайн-трансляция матча – дерби игроков сборной Украины в Серии А

Лечче принимает Аталанту в 26 туре чемпионата Италии. Руслан Малиновский и Евгений Шахов начинают в запасе. Составы и ссылку на онлайн-трансляцию матча Серии А 2019/20 смотрите на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Лечче – Аталанта на "Футбол 24", стартует в 16:00. В нынешнем тысячелетии бергамаски только раз потерпели фиаско от "салентини". На Виа дель Маре проиграли 15 лет назад (1:0). Так что для Аталанты Лечче более чем удобный соперник. Игра первого круга, в которой "Богиня" спокойно одолела "волков" 3:1, прекрасно вписывается в эту закономерность. Команда Шахова дома выглядит несколько хуже, чем на выезде, однако именно здесь завоевала 2 наиболее выдающихся результата сезона.

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Так, Лечче отобрал очки у Ювентуса и Интера – двух лидеров Серии А. Кроме того, за последние 3 домашних тура набрал 7 очков, а это почти вдвое больше, чем за предыдущие 9 игр в родных стенах. Аталанта же на выезде за весь сезон чемпионата Италии проиграла только Болонье. Как ни прискорбно, это был один из редких матчей, когда Малиновский вышел в стартовом составе. Нынешняя дуэль определяющая для обоих соперников. Аталанте нужно наращивать отрыв от Ромы в борьбе за место в зоне Лиги чемпионов. Лечче удерживает примерно то же 3-очковое расстояние до зоны вылета.

Лечче: Габриэль – Донати, Лучиони, Розеттини, Кальдерони – Майер, Дейола, Барак – Манкосу, Сапонара – Лападула

Аталанта: Голлини – Де Рон, Кальдара, Паломино – Хатебур, Пашалич, Фройлер, Госенс – Папу Гомес – Дуван Сапата, Иличич