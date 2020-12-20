В рамках недільної програми 13-го туру Серії А Торіно та Болонья не виявили сильнішого. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2020/21, 13-й тур

Торіно – Болонья – 1:1

Голи: Верді, 69 – Соріано, 78

Сассуоло – Мілан – початок о 16:00

Інтер – Спеція – початок о 16:00

Беневенто – Дженоа – початок о 16:00

Кальярі – Удінезе – початок о 16:00

Лаціо – Наполі – початок о 21:45

Недільну програму дня в італійській Серії А відкривав поєдинок Торіно – Болонья. У першому таймі суперники виглядали рівними – контроль м'яча був приблизно однаковим, і навіть кількість ударів у площину була рівною –3 проти 3. Команди пішли на перерву із нульовим рахунком.

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У другій половині зустрічі "бики" активізувались і провели кілька небезпечних атак. На 69-й Верді підхопив м'яч після подачі зі штрафного удару у карний майданчик, і одразу вистрілив у лівий нижній кут – 1:0. Гості прагнули зрівняти рахунок і на 78-й Віньято віддав чудову розрізну у глибину штрафного майданчика на Соріано, який в дотик пробив поміж ніг голкіперу. Після цього гра знову вирівнялась – команди не ризикували втратити крихку рівновагу і здебільшого перепасовувались у центрі поля. Бойова нічия – 1:1.

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